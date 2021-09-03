Центробанки Австралии, Сингапура, Малайзии и Южной Африки протестируют расчеты в цифровой валюте

Центральные банки Австралии, Сингапура, Малайзии и Южной Африки объявили, что будут совместно тестировать трансграничные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC), пишет Cointelegraph

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Совместная инициатива, получившая название «Проект Данбар», будет испытает общую платформу, позволяющую делать прямые переводы между учреждениями. Платформа будет использовать CBDS разных центробанков.

Результаты пилотного проекта будут использованы для «разработки глобальных и региональных платформ» в рамках дорожной карты G20 по облегчению трансграничных расчетов.

«Проект Данбар» будет внедряться при содействии Хаба инноваций Банка международных расчетов (BIS). Будет задействовано большое количество партнеров для испытания различных концепций, позволяющих центробанкам совместно пользоваться CBDC инфраструктурой.

Зачем нужна платформа

В своем совместном заявлении центробанки-участники проекта отметили эффективность технологии распределенных реестров (distributed ledger technology, DLT).

«Эти мульти-CBDC платформы позволят финансовым учреждениям осуществлять прямые операции в цифровых валютах, выпускаемых центральными банками-участниками. Это устраняет потребность в посредниках и сокращает время и стоимость операций», — говорится в заявлении

Помощник председателя Резервного банка Австралии (RBA) Мишель Буллок подчеркнула, что «облегчение трансграничных платежей стало приоритетом для международного регуляторного сообщества», добавив, что RBA «очень сосредоточен» на этом вопросе.

Андре Маккормак, руководитель сингапурского центра Хаба инноваций BIS, выразил уверенность, что эта инициатива «станет переломной во внедрении CBDC и закладывает фундамент для глобальной платежной системы».

Ожидается, что проект Данбар продемонстрирует технические прототипы совместных платформ DLT на сингапурском FinTech Festival в ноябре этого года. Полная информацию о результатах инициативы будет опубликована в начале 2022.