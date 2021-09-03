Киев направит 140 млн евро на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы, – Кличко

Киев направит 140 млн евро кредитных средств на программу модернизации теплоэнергетического комплекса столицы. Об этом сообщил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко во время подписания кредитного соглашения и договора гарантий с Европейским банком реконструкции и развития, передает сайт КГГА.

"Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов - газа, электроэнергии и воды. Но главное – внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян. Важно, что мы инвестируем не только средства бюджета, но и привлекаем средства международных финансовых компаний. Спасибо представителям ЕБРР , USAID, нашим шведским партнерам за сотрудничество и помощь в воплощении таких важных проектов", – подчеркнул Кличко.

При подписании соглашения директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне отметил, что доволен сотрудничеством с Киевом .

"Я очень доволен нашим сотрудничеством с городом Киевом . Особенно – в рамках реализации проектов по модернизации инфраструктуры. Я, как инженер по специальности, понимаю, что одновременно модернизировать такой большой энергетический комплекс, по мощности является третьим в Европе, – практически невозможно. Но я уверен, что реализация проекта значительно улучшит качество предоставления услуг. Мы также будем продолжать наше дальнейшее сотрудничество в рамках других проектов. Это и «Зеленый город», благодаря которому город закупает новый общественный транспорт, и готовы помогать в строительстве метро на Троещину», – заявил Патроне.

Кличко подчеркнул важность этого проекта, ведь по возвращении в управление города тепловое хозяйство было в аварийном состоянии.

"В 2018 году мы вернули теплоэнергетический комплекс Киева в управление города. Это более 2,7 тыс. км теплосетей, две мощных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия», а также почти 200 станций теплоснабжения и котельных. Состояние теплового хозяйства, которое мы получили, и которое многие годы находилось в управлении частной компании – критическое. Это подтверждают выводы аудита , который проводили международные специалисты. Около 80 процентов теплосетей находятся в аварийном состоянии, большинство оборудования требует замены", – отметил Кличко.

Он сообщил, что с 2018 года заменили 270 км аварийных теплосетей, выполнили капитальные ремонты энергоблоков на ТЭЦ и начали техническое переоснащение мусоросжигательного завода «Энергия», где сегодня устанавливают систему химической очистки. Общий объем инвестиций города и средств предприятия в модернизацию достиг более 1,5 млрд грн.