К 25-летию гривны в Киеве открылся Музей национальной валюты – Кирилл Шевченко

Работа музея продлится на протяжении всего сентября.

К 25-летию гривны в Киеве открылся Музей национальной валюты – Кирилл Шевченко
Фото: Facebook

В Киеве при поддержке Президента Владимира Зеленского на Контрактовой площади начал работу «Музей гривны под открытым небом», рассказывающий о 25-летней истории национальной валюты, введенной в обращение 2 сентября 1996. Работа музея продлится в течение всего сентября. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил председатель правления Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Гиды Национального банка будут бесплатно проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся фигурах на нашей денежной единице и еще много интересного», - сообщил подробности Кирилл Шевченко.

По словам главы НБУ, посетители выставки смогут узнать много фактов о гривне, которые ранее были известны только ограниченному кругу лиц.

Помимо выставки Национальный банк и Министерство образования и науки инициировали проведение в школах Украины тематического урока, посвященного гривне.

Напомним, ранее НБУ и фонд «Таблеточки» объявили о старте благотворительной акции по сбору средств на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Для участия в акции необходимо сдать выведенные из оборота 25-копеечные монеты в любое отделение одного из банков–партнеров.

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