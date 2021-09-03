"Укртранснафта" впервые приняла британскую нефть Flotta Gold

Сырье транспортируют на переработку в Кременчуг.

"Укртранснафта" впервые приняла британскую нефть Flotta Gold
Фото: twitter.com/NaftogazUkraine

"Укртранснафта" впервые приняла нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов на севере Шотландии.

Об этом сообщается на сайте компании.

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу «Одесса-Кременчуг»", - говорится в сообщении.

Это уже седьмой сорт импортной нефти, что транспортировался по украинским нефтепроводам после Urals (РоSSия), Azeri Light (Азербайджан), Bakken (США), El Sharara (Ливия), WTI (США), Saharan Blend (Алжир).

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