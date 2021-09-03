Бывший "Большевик" выставят на приватизацию за 1,4 млрд гривен

Завод на Шулявке готовят к продаже.

Кабинет министров в среду, 1 сентября, утвердил условия приватизации Первого киевского машиностроительного завода (бывший "Большевик").

В распоряжении №1022 сообщается, что 100% акций завода попытаются продать за 1,389 млрд гривен.

Фонду государственного имущества поручили провести аукцион на условиях, указанных в распоряжении правительства.

Основанный в 1882 году, Первый киевский машиностроительный завод выпускает оборудование для переработки резины, пластмасс и их отходов. Главным активом предприятия есть целый квартал на киевской Шулявке.

В структуру ПКМЗ входит ряд дочерних предприятий, в частности в городе Жашкивка, базы отдыха в Черниговской и Одесской областях.

Завод станет вторым после Объединенной горно-химической компании объектом большой приватизации, который будет выставлен на аукцион после ее разблокировки.

Приватизации таких крупных предприятий в Украине не происходило с 2005 года, когда за 4,85 млрд долларов компания Mittal Steel выкупила "Криворожсталь".