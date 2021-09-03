Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%

По данным ФАО, индекс цен на продовольствие в августе составил 127,4 пункта, что на 3,1% выше, чем в июле, и на 32,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 9,6% по сравнению с июлем, чему способствовали опасения по поводу ущерба, нанесенного морозами посевам в Бразилии , крупнейшем в мире экспортере сахара.

Индекс цен на растительное масло ФАО в августе вырос на 6,7%, при этом мировые цены на пальмовое масло вернулись к историческим максимумам из-за опасений по поводу производства и, как следствие, сокращения запасов в Малайзии. Также выросли котировки на рапсовое и подсолнечное масла.

Индекс цен на зерновые ФАО в августе был на 3,4% выше, чем в июле. Мировые цены на пшеницу подскочили на 8,8% из-за снижения ожиданий урожая в нескольких основных странах-экспортерах. Цены на кукурузу, напротив, снизились на 0,9%, поскольку улучшение перспектив производства в Аргентине, Европейском союзе и Украине смягчило сниженные прогнозы производства в Бразилии и США .

Индекс цен на мясо ФАО немного вырос в августе, поскольку высокие закупки в Китае поддержали цены на баранину и говядину, а устойчивый импортный спрос из Восточной Азии и Ближнего Востока поддержал цены на птицу. Цены на свинину, напротив, упали из-за продолжающегося сокращения закупок в Китае и слабого внутреннего спроса в Европе.

Индекс цен на молочные продукты ФАО незначительно снизился по сравнению с июлем.