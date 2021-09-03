В Binance назвали сроки выхода американского филиала на IPO

Глава Binance назвал срок выхода американского филиала криптобиржи на IPO. Это произойдет в течение следующих 3 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Information .

В Binance назвали сроки выхода американского филиала на IPO
Фото: Unsplash

Готовы к IPO

По словам Чанпена Чжао, торговая платформа близка к завершению крупного частного раунда привлечения средств.

В июле глава Binance уже допускал возможность проведения IPO американским филиалом криптобиржи, однако тогда он не называл конкретных сроков.

Чжао отмечал, что компания может столкнуться в будущем с жесткими требованиями регуляторов в процессе перехода от технологического стартапа до финансового сервиса. Поэтому Binance. US создает структуры, которые помогут ей облегчить процесс IPO, подчеркивал Чжао.

Ранее слухи о выходе на фондовый рынок опровергали

Напомним, что ранее Чжао вообще опроверг слухи о возможном выходе компаний на фондовый рынок, поскольку на бирже нет проблем с финансами.

О проблемах Binance

Биржа Binance. US была запущена в 2019 году как отдельная компания, которая предоставляет услуги только гражданам США.

В 2021 году Binance столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов.

13 августа она сообщила, что жителям Южной Кореи и Малайзии больше недоступны некоторые из ее продуктов. В Binance объяснили изменения в работе требованиями местных властей.

В июле Binance предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами на территории Европы. Первыми странами, для которых эта возможность оказалась недоступна, стали Германия, Нидерланды и Италия. Их жители не могут открывать новые счета для торговли фьючерсными или производными инструментами.

Криптобиржа также стала фигурантом расследований в Таиланде, Сингапуре и на Каймановых островах.

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