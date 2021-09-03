За 2 квартал финкомпании одолжили «до зарплаты» почти 10 миллиардов

За апрель-июнь текущего года небанковские финансовые компании выдали физическим лицам кредитов на 16,4 млрд грн. Это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает НБУ.

Фото: finclub.net

Кредиты «до зарплаты»

Как известно, финкомпании специализируются на так называемых кредитах «до зарплаты», в рамках которых гражданам выдаются небольшие суммы на короткие сроки под сотни процентов годовых.

По данным НБУ, порядка 60% от суммы кредитов, выданных «финками» за 2 квартал, то есть, почти 10 млрд грн — это именно такие займы сроком до 31 дня.

Еще 20% небанковских кредитов выдаются на срок 31 дня, то есть до 3 месяцев.

Займы удлиняются

Следует отметить, что сроки кредитования финкомпаниями постепенно удлиняются. Так, за год доля самых коротких займов (до 1 месяца) сократилась с 73 до 60%, тогда как удельный вес займов до 3 месяцев, наоборот, увеличился с 5 до 20%. Впрочем подобная динамика вполне может объясняться техническими нюансами, скажем, реструктуризацией просроченных займов.

Портфель растет медленно

Несмотря на внушительные объемы выдачи новых кредитов «финками», кредитный портфель (задолженность) по ним увеличивается крайне медленно. Например, за 2 квартал прирост составил всего 23 млн грн — до 14,9 млрд грн. Такая динамика объясняется высокой оборачиваемостью кредитов — короткие займы гасятся быстро.