Трейдеры за сутки потеряли более $400 миллионов. Играли на снижение биткоина и Ethereum

Более 50 тысяч трейдеров, которые ставили на снижение котировок биткоина и Ethereum потеряли более $400 млн только за одни сутки. Об этом 2 сентября сообщает РБК со ссылкой на сервис bybt.

Трейдеры за сутки потеряли более $400 миллионов. Играли на снижение биткоина и Ethereum
Фото: Pixabay

Больше всего потеряли на Ethereum

За последние 24 часа были ликвидированы позиции 54,7 тыс криптотрейдеров на сумму более $ 454 млн.

Больше других потеряли трейдеры, которые торговали Ethereum — $ 252 млн. Наибольший ущерб за одну операцию произошел на криптобирже Huobi и составил $6,15 млн.

На втором месте по этому показателю биткоины с суточными ликвидациями на $155 млн.

Трейдеры играли на понижение цены

80% позиций, которые были принудительно закрыты за минувшие сутки — короткие. Это означает, что пользователи открывали их в ожидании снижения котировок.

Какой курс основных криптовалют сегодня

За минувшие сутки цена Ethereum выросла на 5%, до $ 3,7 тис.

Курс биткоина также вырос на 5%. Самая популярная криптовалюта снова перевалила за $ 50 тис.

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