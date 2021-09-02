Перевыполнили план. В Минфине посчитали, сколько собрали денег в госказну за 8 месяцев
За 2021 год в общий фонд бюджета Украины поступило 700 млрд грн или 104,1% от плана. В августе месячная роспись выполнена на 102,0%. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Деньги собранные ГНС
От ГНС поступило 79,4 млрд грн или 103,1% от росписи августа. В частности это средства от:
- налога на доходы физических лиц и военного сбора — 11,0 млрд грн;
- налога на прибыль предприятий — 36,9 млрд грн;
- рентной платы за пользование недрами — 6, 2 млрд грн;
- акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 6, 1 млрд грн;
- налога на добавленную стоимость — 15, 3 млрд грн (собрано 26,1 млрд, возмещено 10,8 млрд).
Таможенные платежи
Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 36,4 млрд грн или 100,4% от росписи июля (+0,2 млрд грн). Из общей суммы поступлений 33,9 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,4 млрд грн — ввозной пошлины.
В целом в общий фонд государственного бюджета за январь — август 2021 поступило 700,0 млрд грн или 104,1% от росписи отчетного периода (+27,7 млрд грн).
Напомним
В июле 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 75,6 млрд грн.
Ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что на выплату госдолга пошла каждая восьмая гривна бюджета.
Также эксперт Даниил Монин предполагал, что бюджет будет наполняться лучше, чем прогнозирует Минфин. Картину улучшит получение дешевых денег от МВФ.