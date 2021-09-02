Перевыполнили план. В Минфине посчитали, сколько собрали денег в госказну за 8 месяцев

За 2021 год в общий фонд бюджета Украины поступило 700 млрд грн или 104,1% от плана. В августе месячная роспись выполнена на 102,0%. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Фото: Мінфін

Деньги собранные ГНС

От ГНС поступило 79,4 млрд грн или 103,1% от росписи августа. В частности это средства от:

налога на доходы физических лиц и военного сбора — 11,0 млрд грн;

налога на прибыль предприятий — 36,9 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами — 6, 2 млрд грн;

акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 6, 1 млрд грн;

налога на добавленную стоимость — 15, 3 млрд грн (собрано 26,1 млрд, возмещено 10,8 млрд).

Таможенные платежи

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 36,4 млрд грн или 100,4% от росписи июля (+0,2 млрд грн). Из общей суммы поступлений 33,9 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,4 млрд грн — ввозной пошлины.

В целом в общий фонд государственного бюджета за январь — август 2021 поступило 700,0 млрд грн или 104,1% от росписи отчетного периода (+27,7 млрд грн).

Напомним

В июле 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 75,6 млрд грн.

Ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что на выплату госдолга пошла каждая восьмая гривна бюджета.