Стоимость Cardano обновила исторический максимум

Стоимость токена Cardano утром 2 августа обновила исторический максимум на отметке $3,09. За сутки криптовалюта подорожала на 9%. Капитализация Cardano увеличилась до $97,4 млрд. Об этом пишет РБК.

Стоимость Cardano обновила исторический максимум
Фото: cr.cab

Как изменился курс

За прошедший месяц курс альткоина вырос на 138%. В августе актив занял третью позицию в списке крупнейших по капитализации криптовалют, потеснив Binance Coin и стейблкоин Tether.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость альткоина по состоянию на 11.15 составляет $3,02.

Почему растет цена

Цена Cardano растет на фоне подорожания биткоина, стоимость которого за сутки увеличилась на 5% и утром 2 августа превысила $50 тыс.

Также подорожанию Cardano может способствовать грядущее обновление Alonzo, которое намечено на 12 сентября. Хардфорк добавит в блокчейн Cardano поддержку смарт-контрактов и возможность создания децентрализованных приложений (dApps).

Что такое Cardano

Сardano — многоуровневая блокчейн-платформа на базе Proof-Of-Stake, написанная на языке программирования и предназначенная для создания децентрализованных приложений на основе смарт-контрактов.

Платформа названа в честь Джероламо Кардано (1501 — 1576), выдающегося итальянского математика, физика, биолога, химика, астролога, философа, писателя и любителя азартных игр.

Нативный криптовалютный токен Cardano — ADA — назван в честь Августы Ады Кинг, графини Лавлейс (1815 — 1852).

Официальный запуск платформы Cardano состоялся 29 сентября 2017 года. Торговля токенами началась 1 октября 2017 года.

Напомним

С начала года до настоящего времени цена ADA выросла более чем на 1000%. В то же время интерес к новостям Cardano на платформе Google Trends недавно достиг пика во всем мире.

Кроме того, с 1 января по 28 апреля 2021 года количество активных адресов ADA выросло на 417,81%, а количество транзакций выросло на 382,84% за тот же период.

Активный рост ADA связывают с падением биткоина на фоне проблем, связанных с углеродным следом.

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