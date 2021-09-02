Кабмин изменил механизм расчета средней зарплаты

Кабмин внес изменения в механизм расчета средней зарплаты, который теперь будет учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Кабмин изменил механизм расчета средней зарплаты

Что известно

Предусматривается порядок учета премий, в частности за месяц, и других стимулирующих выплат за определенный период при расчете средней зарплаты.

Как поясняется в сопроводительных документах, предыдущая редакция постановления, утвержденная 9 декабря 2020, предусматривала механизм учета премий и других выплат за два месяца или более длительный период.

В то же время Минэкономики получило множество обращений от среднего и крупного бизнеса по сложности расчета средней зарплаты по такому принципу.

Принятое в среду постановление урегулирует эту ситуацию, говорится в записке.

Кроме того, предлагается обеспечить механизм перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020, согласно предыдущей редакции документа, было начислено среднюю зарплату без учета премий и выплат.

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