Индекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 года

В течение августа индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 53,4 пунктов против 50,8 в июле, что является самым высоким показателем с октября 2019 года. Об этом говорится в данных НБУ.

Индекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 года
Фото: flickr.com

Основные тренды по отраслям

Предприятия промышленности улучшили оценки до 54,3 с 51,9 в июле. Помимо всего прочего, впервые за полтора года сектор промышленности показал оптимистичные настроения относительно роста численности работников.

Предприятия сферы услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в августе до 54,1 с 50,1 в июле. Респонденты ожидают улучшения по всем показателям своей деятельности.

Что касается строительных предприятий, то они сохранили положительную оценку своих результатов, несмотря на сокращение в августе секторного индекса до 53 с 55,6 в июле.

Предприятия торговли впервые с апреля оценили оптимистично результаты своей деятельности: секторный индекс в августе вырос до 51,1 с 49,7 в июле. Респонденты улучшили ожидания по объему товарооборота и закупки товаров для продажи. В то же время они, как и раньше, не прогнозируют увеличение общей численности работников.

Согласно сообщению, предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья и материалов.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

Методика проведения опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 25 августа 2021 года. В опросе приняли участие 322 предприятия.

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