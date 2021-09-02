Министерство финансов определило банки для выплат пенсий и зарплат. Список

Министерство финансов обновило перечень банков через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

Министерство финансов определило банки для выплат пенсий и зарплат. Список
Фото: delo.uа

По состоянию на 2 августа в перечень входило 44 банка, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

В сентябре в список добавили Скай Банк.

Список банков

  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Агропросперис Банк
  • Аккордбанк
  • Акцент-Банк
  • Альфа-Банк
  • Банк Альянс
  • Банк Восток
  • Банк инвестиций и сбережений
  • Банк Кредит Днепр
  • Банк Украинский капитал
  • Глобус Банк
  • Восточноукраинский банк «Грант»
  • Идея Банк
  • Индустриалбанк
  • Коммерческий Индустриальный Банк
  • АКБ Конкорд
  • Кредитвест Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобанк
  • Кристалбанк
  • Банк Львов
  • Мегабанк
  • МетаБанк
  • Международный инвестиционный банк
  • Мотор-Банк
  • МТБ Банк
  • ОТП Банк
  • Банк Пивденный
  • Пиреус Банк
  • Поликомбанк
  • Полтава-банк
  • Правэкс-банк
  • ПроКредит Банк
  • ПУМБ
  • Радабанк
  • Райффайзен Банк
  • Скай Банк
  • Таскомбанк
  • Укрстройинвестбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал Банк
  • Юнекс Банк

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