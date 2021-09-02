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2021-09-02
Министерство финансов определило банки для выплат пенсий и зарплат. Список
Министерство финансов обновило перечень банков через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
Фото: delo.uа
По состоянию на 2 августа в перечень входило 44 банка, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
В сентябре в список добавили Скай Банк.
Список банков
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Агропросперис Банк
- Аккордбанк
- Акцент-Банк
- Альфа-Банк
- Банк Альянс
- Банк Восток
- Банк инвестиций и сбережений
- Банк Кредит Днепр
- Банк Украинский капитал
- Глобус Банк
- Восточноукраинский банк «Грант»
- Идея Банк
- Индустриалбанк
- Коммерческий Индустриальный Банк
- АКБ Конкорд
- Кредитвест Банк
- Креди Агриколь Банк
- Кредобанк
- Кристалбанк
- Банк Львов
- Мегабанк
- МетаБанк
- Международный инвестиционный банк
- Мотор-Банк
- МТБ Банк
- ОТП Банк
- Банк Пивденный
- Пиреус Банк
- Поликомбанк
- Полтава-банк
- Правэкс-банк
- ПроКредит Банк
- ПУМБ
- Радабанк
- Райффайзен Банк
- Скай Банк
- Таскомбанк
- Укрстройинвестбанк
- Укрсиббанк
- Универсал Банк
- Юнекс Банк