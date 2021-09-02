Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит

Citi Украина объявляет о создании департамента коммерческого банка (Сiti Commercial Bank, CСВ), который будет обслуживать компании среднего бизнеса с годовым объемом продаж от $100 млн до $1,5 млрд, включая компании цифровой индустрии, которые быстро развиваются. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: biz.censor.net

Что известно

Департамент будет обслуживать дочерние компании клиентов коммерческого банка глобального Citi, которые работают в Украине.

Клиентам департамента будут предложены решения, среди которых транзакционное обслуживание, управление ликвидностью, документарные операции, торговое финансирование, казначейские услуги, корпоративные финансы, кредитование, а также операции с ценными бумагами и услуги для эмитентов ценных бумаг.

Напомним