Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит
Citi Украина объявляет о создании департамента коммерческого банка (Сiti Commercial Bank, CСВ), который будет обслуживать компании среднего бизнеса с годовым объемом продаж от $100 млн до $1,5 млрд, включая компании цифровой индустрии, которые быстро развиваются. Об этом говорится в сообщении банка.
Что известно
Департамент будет обслуживать дочерние компании клиентов коммерческого банка глобального Citi, которые работают в Украине.
Клиентам департамента будут предложены решения, среди которых транзакционное обслуживание, управление ликвидностью, документарные операции, торговое финансирование, казначейские услуги, корпоративные финансы, кредитование, а также операции с ценными бумагами и услуги для эмитентов ценных бумаг.
Напомним
Ранее в этом году бизнес коммерческого банка Citi появился в странах Западной Европы: Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Португалии, Испании и Италии.