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2021-09-02
Нацбанк в августе купил на межбанке $300 миллионов
На валютном рынке в августе преобладало предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов. Об этом
Фото: сensor.net
Официальный обменный курс гривны к доллару в среднем за месяц укрепился на 1,6%.
Сальдо интервенций НБУ было положительным ($0,3 млрд).
Как отмечает НБУ, ревальвационное давление на протяжении большей части августа обуславливалось превышением предложения иностранной валюты над спросом. Это обеспечило положительное сальдо интервенций НБУ на валютном рынке.
Напомним
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10 августа Нацбанк уже дважды выходил на торги с покупкой доллара.
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Нацбанк в течение недели 2?6 августа 2021 купил на межбанковском валютном рынке $ 76,3 млн.