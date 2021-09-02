Нацбанк в августе купил на межбанке $300 миллионов

На валютном рынке в августе преобладало предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов. Об этом говорится в монетарном отчете Нацбанка.

Фото: сensor.net

Официальный обменный курс гривны к доллару в среднем за месяц укрепился на 1,6%.

Сальдо интервенций НБУ было положительным ($0,3 млрд).

Как отмечает НБУ, ревальвационное давление на протяжении большей части августа обуславливалось превышением предложения иностранной валюты над спросом. Это обеспечило положительное сальдо интервенций НБУ на валютном рынке.

Напомним