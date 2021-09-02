В августе инвестиции в столичную недвижимость выросли до $45 миллионов

Объем инвестиций в недвижимость Киева в августе текущего года увеличился на 21% по сравнению с июлем и составил в эквиваленте $45 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: ckp.in.ua

Популярные районы

Популярными районами в августе были Дарницкий, Голосеевский, Печерский.

«Наибольший спрос и, соответственно, наибольшее количество сделок — в ценовом сегменте $ 50?100 (44% сделок). Цены растут пропорционально спросу», — отметила генеральный директор АН «Благовест» Елена Биберова.

Чем интересуются инвесторы

Сегмент до $50 тыс. в августе занял долю 16% от общего количества операций. В этой категории покупались в основном 1?2-комнатные квартиры, чаще всего в Днепровском, Голосеевском районах столицы. Соглашения в этом ценовом сегменте были и в Киевской области. Например, за $45 тыс. приобретен земельный участок объемом 14 соток в Хотове за $50 тыс. — дом в Зазимье площадью 160 м?.

Что касается ценовой категории от $100 тыс. до $ 250 тыс., то проведено 34% операций купли-продажи и преобладали 2?3-комнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева .

Ценовая категория от $ 250 тыс. в августе дала 6% общего объема сделок.

Самый дорогой объект

Самым дорогим объектом, проданным в августе, стал дом площадью 423 м? в селе Ходосовка (Обуховский р-н) — его приобрели за $ 1 млн 150 тыс.

Дорогой квартирой, реализованной в этот период, стала квартира площадью 254 м? на ул. Грушевского (Шевченковский р-н), которую приобрела за $1 млн. А еще офис площадью 73 м? в доме на ул. Пушкинской (Шевченковский р-н) — $ 420 тыс.