В августе инвестиции в столичную недвижимость выросли до $45 миллионов

Объем инвестиций в недвижимость Киева в августе текущего года увеличился на 21% по сравнению с июлем и составил в эквиваленте $45 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В августе инвестиции в столичную недвижимость выросли до $45 миллионов
Фото: ckp.in.ua

Популярные районы

Популярными районами в августе были Дарницкий, Голосеевский, Печерский.

«Наибольший спрос и, соответственно, наибольшее количество сделок — в ценовом сегменте $ 50?100 (44% сделок). Цены растут пропорционально спросу», — отметила генеральный директор АН «Благовест» Елена Биберова.

Чем интересуются инвесторы

Сегмент до $50 тыс. в августе занял долю 16% от общего количества операций. В этой категории покупались в основном 1?2-комнатные квартиры, чаще всего в Днепровском, Голосеевском районах столицы. Соглашения в этом ценовом сегменте были и в Киевской области. Например, за $45 тыс. приобретен земельный участок объемом 14 соток в Хотове за $50 тыс. — дом в Зазимье площадью 160 м?.

Что касается ценовой категории от $100 тыс. до $ 250 тыс., то проведено 34% операций купли-продажи и преобладали 2?3-комнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

Ценовая категория от $ 250 тыс. в августе дала 6% общего объема сделок.

Самый дорогой объект

Самым дорогим объектом, проданным в августе, стал дом площадью 423 м? в селе Ходосовка (Обуховский р-н) — его приобрели за $ 1 млн 150 тыс.

Дорогой квартирой, реализованной в этот период, стала квартира площадью 254 м? на ул. Грушевского (Шевченковский р-н), которую приобрела за $1 млн. А еще офис площадью 73 м? в доме на ул. Пушкинской (Шевченковский р-н) — $ 420 тыс.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин: Средства от МВФ поступили на счет УкраиныМинфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины
Держателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировкамиДержателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировками
Крупнейший пенсионный фонд Швеции выходит из акций из-за инфляцииКрупнейший пенсионный фонд Швеции выходит из акций из-за инфляции
В 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиардаВ 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиарда
Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld MoneyConcorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк в августе купил на межбанке $300 миллионовНацбанк в августе купил на межбанке $300 миллионов
В Сальвадоре утвердили фонд на $150 миллионов для легализации биткоинаВ Сальвадоре утвердили фонд на $150 миллионов для легализации биткоина
Полиция разоблачила махинации с элитной недвижимостью в Киеве на 72 млн грнПолиция разоблачила махинации с элитной недвижимостью в Киеве на 72 млн грн
Объем торгов NFT в августе достиг рекордных $1,5 миллиардаОбъем торгов NFT в августе достиг рекордных $1,5 миллиарда
Полиция в Бразилии арестовала $28,6 миллионов в криптовалютахПолиция в Бразилии арестовала $28,6 миллионов в криптовалютах
Американский Forbes выйдет на биржу с оценкой в $630 миллионовАмериканский Forbes выйдет на биржу с оценкой в $630 миллионов
В 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиардаВ 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиарда
Инвестиции в экономику Украины остались на уровне кризисного 2020 годаИнвестиции в экономику Украины остались на уровне кризисного 2020 года
Полиция Австралии конфисковала $6 миллионов в биткоинахПолиция Австралии конфисковала $6 миллионов в биткоинах
Акции связанных с биткоином компаний выросли после взлета криптовалютыАкции связанных с биткоином компаний выросли после взлета криптовалюты
Последние новости
Подгружаем последние новости