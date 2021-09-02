В Сальвадоре утвердили фонд на $150 миллионов для легализации биткоина

Финансовая комиссия Законодательного собрания Сальвадора утвердила трастовый фонд в размере $150 млн для поддержки плана по легализации биткоина. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные СМИ .

Фото: rbc.ua

Легализация

Местные СМИ сообщают, что со временем эта сумма может быть увеличена. 7 сентября в Сальвадоре вступит в силу новый закон, который сделает первую криптовалюту официальным платежным средством.

Средства из нового фонда будут в том числе направлены на выплату бонусов в размере $30 в биткоинах, которые граждане Сальвадора получат при активации государственного криптовалютного кошелька Chiva.

Он также будет запущен 7 сентября. Помимо этого власти страны устанавливают 200 биткоин-банкоматов. По оценкам правительства, сейчас в Сальвадоре 50 тыс. пользователей биткоина. Планируется, что это число вырастет до 4 млн.

В июле стало известно, что администрация президента Сальвадора начала работать над проектом собственного стейблкоина, который будет называться «Колон-доллар». Ожидается, что стейблкоин будет выпущен до конца текущего года.

Контекст

Власти Сальвадора объявили, что 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах.

Опрос, проведенный компанией Disruptiva, показал, что более 54% граждан Сальвадора оценили планы президента по внедрению биткоину в стране как «совершенно неправильные». 46% ответили, что «ничего не знают» о биткоине.

До этого, Букеле написал в твиттер , что Компания LaGeo начнет майнинг криптовалюты на государственном уровне за счет «дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии вулканов»

Сейчас Сальвадор использует доллар США в качестве платежного средства, при этом не имея никакого влияния на монетарную политику США .