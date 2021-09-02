Стоимость Ethereum впервые с мая преодолела отметку $3500

В среду, 1 сентября, котировки Ethereum превысили уровень $3500 впервые после майского падения. Капитализация актива достигла $412 млрд.

Стоимость Ethereum впервые с мая преодолела отметку $3500
Фото: 3dnews

Торги Ethereum

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость криптовалюты Ethereum по состоянию на 12.20 составляет $3,551 за монету.

Напомним

В августе хешрейт сети второй по капитализации криптовалюты обновил исторический максимум. Доход майнеров монеты вырос на 60% за тот же период.

В конце августа в сети Ethereum зафиксировали масштабную реорганизацию блоков.

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