Эксперты прогнозируют скачок цены на аренду жилья

Риэлторы ожидают, что в Украине осенью подскочат цены на аренду жилья. Главная причина подорожания — новые тарифы на коммунальные услуги. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, передает UBR.ua.

Фото: dnpr.com.ua

Ожидается, что тарифы на коммунальные услуги до конца года вырастут на 40?70%. Из-за этого стоимость аренды также будет расти.

На сколько может подорожать аренда жилья

Суммарный рост цен на аренду составит 25?30%. Это означает, что в осенний период стоимость аренды может вырасти еще примерно на 10?15% в крупных городах в зависимости от качества жилья, его площади и местоположения, прогнозирует эксперт.

Больше всего подорожает небольшой жилье

При этом максимальный рост цен — до 15% — может коснуться малогабаритного жилья площадью 35?50 м2 в домах преимущественно советской застройки.