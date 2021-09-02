Эксперты прогнозируют скачок цены на аренду жилья
Риэлторы ожидают, что в Украине осенью подскочат цены на аренду жилья. Главная причина подорожания — новые тарифы на коммунальные услуги. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, передает UBR.ua.
Ожидается, что тарифы на коммунальные услуги до конца года вырастут на 40?70%. Из-за этого стоимость аренды также будет расти.
На сколько может подорожать аренда жилья
Суммарный рост цен на аренду составит 25?30%. Это означает, что в осенний период стоимость аренды может вырасти еще примерно на 10?15% в крупных городах в зависимости от качества жилья, его площади и местоположения, прогнозирует эксперт.
Больше всего подорожает небольшой жилье
При этом максимальный рост цен — до 15% — может коснуться малогабаритного жилья площадью 35?50 м2 в домах преимущественно советской застройки.
Ранее Минфин сообщал о том, что накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, Харькове и Днепре по сравнению с весной подорожала на 3%, в Одессе — на 5%, а во Львове — на 2%.