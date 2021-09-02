Эксперты прогнозируют скачок цены на аренду жилья

Риэлторы ожидают, что в Украине осенью подскочат цены на аренду жилья. Главная причина подорожания — новые тарифы на коммунальные услуги. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, передает UBR.ua.

Эксперты прогнозируют скачок цены на аренду жилья
Фото: dnpr.com.ua

Ожидается, что тарифы на коммунальные услуги до конца года вырастут на 40?70%. Из-за этого стоимость аренды также будет расти.

На сколько может подорожать аренда жилья

Суммарный рост цен на аренду составит 25?30%. Это означает, что в осенний период стоимость аренды может вырасти еще примерно на 10?15% в крупных городах в зависимости от качества жилья, его площади и местоположения, прогнозирует эксперт.

Больше всего подорожает небольшой жилье

При этом максимальный рост цен — до 15% — может коснуться малогабаритного жилья площадью 35?50 м2 в домах преимущественно советской застройки.

Ранее Минфин сообщал о том, что накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, Харькове и Днепре по сравнению с весной подорожала на 3%, в Одессе — на 5%, а во Львове — на 2%.

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