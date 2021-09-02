Разъяснение ГНС: Украинцам не нужно декларировать криптовалюту

На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, поэтому оснований для ее отображения в одноразовой добровольной декларации нет. Об этом говорится в разьяснении Госналоговой службы.

Разъяснение ГНС: Украинцам не нужно декларировать криптовалюту
Фото: obozrevatel.com

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«Учитывая то, что сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, поэтому оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет», — отмечает ГНС.

Время пришло

С 1 сентября, кто все-таки решился легализовать свои активы, купленные на «левые» доходы, смогут заполнить нулевую декларацию.

Украинцы смогут добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года, а также подать одноразовую декларацию с активами, из которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

Налогоплательщик, желающий осуществить добровольное одноразовое декларирования, сможет заполнить декларацию, подписать ее и отправить в ГНС. После этого декларация подлежит камеральной проверке в течение 20 дней.

Сбор из одноразового добровольного декларирования — это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в декларации.

Ставки сбора:

• 5% с валютных ценностей на счетах в украинских банках и других активов в Украине;

• 9% из валютных ценностей на счетах в иностранных банках или финучреждений и других активов за рубежом;

• 2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 до 31 августа 2022 /

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