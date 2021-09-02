Польша готовит налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов

Трудовые мигранты, среди которых большая часть украинцев, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. Об этом говорится в сообщении Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Льготы для трудовых мигрантов

В течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год. То есть иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу , будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года.

Таким образом Польша хочет задержать у себя, в том числе, и граждан Украины на более длительный срок. Уже в начале осени программа планируется к принятию.

Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу . Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях.

Предлагаемая льгота будет направлена на лиц, которые: перед переездом в Польшу как минимум три года жили за границей и подтвердят это документально, а после переезда в Польшу — будут жить в ней полных четыре года, будут платить налоги в Польше от всех возможных доходов: трудовой договор или от предпринимательской деятельности.