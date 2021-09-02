Польша готовит налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов

Трудовые мигранты, среди которых большая часть украинцев, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. Об этом говорится в сообщении Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Польша готовит налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов
Фото: 34travel.me

Льготы для трудовых мигрантов

В течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год. То есть иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года.

Таким образом Польша хочет задержать у себя, в том числе, и граждан Украины на более длительный срок. Уже в начале осени программа планируется к принятию.

Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях.

Предлагаемая льгота будет направлена на лиц, которые: перед переездом в Польшу как минимум три года жили за границей и подтвердят это документально, а после переезда в Польшу — будут жить в ней полных четыре года, будут платить налоги в Польше от всех возможных доходов: трудовой договор или от предпринимательской деятельности.

Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин: Средства от МВФ поступили на счет УкраиныМинфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины
Держателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировкамиДержателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировками
Крупнейший пенсионный фонд Швеции выходит из акций из-за инфляцииКрупнейший пенсионный фонд Швеции выходит из акций из-за инфляции
В 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиардаВ 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиарда
Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld MoneyConcorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населенияМинфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населения
Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор для Юго-Восточной ЕвропыУкраина и Польша могут создать мощный газовый коридор для Юго-Восточной Европы
НБУ признал неплатежеспособными еще два украинских банкаНБУ признал неплатежеспособными еще два украинских банка
В США предложили ввести льготы для переработчиков отходов стального производстваВ США предложили ввести льготы для переработчиков отходов стального производства
Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 17 млрд куб. мЗапасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 17 млрд куб. м
На украинских заправках подорожал автогазНа украинских заправках подорожал автогаз
Евробонды пяти украинских компаний, выпущенных через зарубежных эмитентов, теперь будут торговаться на внутреннем рынкеЕвробонды пяти украинских компаний, выпущенных через зарубежных эмитентов, теперь будут торговаться на внутреннем рынке
Украинских заробитчан очень ждут за рубежом — количество вакансий для них выросло в 1,7 разаУкраинских заробитчан очень ждут за рубежом — количество вакансий для них выросло в 1,7 раза
"Укрзализныця" готовит размещение евробондов на $300 млн"Укрзализныця" готовит размещение евробондов на $300 млн
Экспорт украинских товаров в РоSSийскую Федерацию уменьшился на 78%Экспорт украинских товаров в РоSSийскую Федерацию уменьшился на 78%
Последние новости
Подгружаем последние новости