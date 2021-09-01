В Украине стартовала налоговая амнистия

Государство позволило в течение года легализовать серые доходы.

В Украине стартовала налоговая амнистия
Фото: socportal.info

С 1 сентября в Украине началась налоговая амнистия. Она позволяет гражданам легализовать серые доходы, без указания источника происхождения денег и активов.

Налоговая амнистия была проголосована Верховной Радой в июне этого года.

Налоговая амнистия распространяется на валюту, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Деньги и активы, находящиеся в Украине, облагаются по ставке 5%.

За валюту, которая находится в иностранных банках, и другие зарубежные активы до 1 марта 2022 года нужно будет заплатить 7%, затем - 9%.

Ставку налога можно уменьшить до 2,5%, купив за деньги, с которых не уплачены налоги, облигации внутреннего государственного займа.

Государство также позволяет уплатить налоги в рассрочку тремя траншами, но тогда ставка налога увеличивается соответственно до 6%, 9,5% (11,5% после 1 марта) и 3%.

Налоговая амнистия продлится год. После этого Государственная налоговая служба по умолчанию будет считать, что у такого человека есть 400 тыс. грн, квартиры общей площадью до 120 кв. м или дома - до 240 кв. м, земельный участок в пределах бесплатной приватизации, а также один автомобиль стоимостью 400 тыс. гривен. Из них налог платить не нужно.

Министерство финансов уже начало разрабатывать законопроект о косвенных методах оценки доходов граждан. Поэтому, если расходы гражданина будут превышать задекларированные активы (или активы по умолчанию), налоговые органы смогут доначислить налог с доходов на разницу.

Подать декларацию можно в электронном кабинете налогоплательщика на сайте ГНС. До подачи одноразовой декларации плательщик должен положить деньги на специальный счет в банке.

У чиновников, депутатов, госслужащих нет права на налоговую амнистию.

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