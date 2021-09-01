Тарифы на электроэнергию с 1 сентября в Украине

В Украине обнародовали тарифы на электроэнергию, которые будут действовать с 1 сентября 2021 года. Тарификация будет единой для всех украинских потребителей, ее размер никак не зависит от объемов потребления электричества.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября: сколько придется платить украинцам

Несмотря на многочисленные разговоры и прогнозы, которыми пугали украинцев эксперты, тарифы на электроэнергию в Украине с 1 сентября текущего года останутся неизменными и полностью соответствуют августовским. Внедрение новых цен на электричество запланировано на середину осени, а пока, в течение месяца, тарифы для населения будут прежними - 1,68 грн/кВт-ч.

Изменений украинским потребителям следует ждать только с 1 октября 2021 года. С этого времени вступит в силу новый вид тарификации, который делится на несколько уровней в зависимости от объемов потребления.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября: сколько придется платить украинцам

Домохозяйства, которые потребляют до 250 кВт-час в течение месяца будут платить по гораздо более выгодному тарифу – 1,44 грн/кВт-час. Если уровень потребления выше, то стоимость кВт-час будет такой же, как и в сентябре – 1,68 грн/кВт-час. Срок действия данного типа тарификации продлится до 1 мая 2022 года. Далее правительство должно либо продлить его действие, либо принять постановление о новых тарифах на электроэнергию для населения.


Шевченко Лилия, Тудей

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