Показания электросчетчика обяжут передавать вовремя

Украинцев призвали вовремя передавать показания электросчетчика, в противном случае забывчивых и недобросовестных потребителей будут наказывать увеличением сумм в квитанциях ЖКХ.

Украинские потребители должны вовремя, в первых числах месяца, передавать правдивые показания электросчетчика поставщику электроэнергии, с которым заключен договор. На сегодняшний день система начисления оплаты за электроэнергию работает следующим образом: если потребитель передает показания электросчетчика за прошедший период с 1 по 3 число нового календарного месяца, то он получит квитанцию на оплату только за потребленный объем ресурса.

Если же показания электросчетчика поставщик не получает, то он не имеет возможности начислить сумму за потребленную электроэнергию. Вместо этого будет сделан запрос к оператору системы распределения (ОСР), чтобы получить расчет объема потребленной электроэнергии по среднесуточному потреблению. В результате, в полученном счете на электроэнергию цифры могут значительно превышать сумму за реально потребленное количество кВт-час.

Передать показания счетчика можно онлайн, для этого нужно войти в Личный кабинет на сайте поставщика, также многие украинские поставщики принимают показания электросчетчиков в чат-ботах в Viber, мобильных приложениях или в личных сообщениях в Facebook. Конечно же, можно, как и раньше, позвонить по номеру, который указан на квитанции, и продиктовать показания электросчетчика.