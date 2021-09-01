Налог на зарплату снизят в Украине

Правительство Украины рассматривает вопрос снижения налога на заработную плату. В ближайшее время власти хотят создать в стране комфортные условия для работодателей и наемных работников и устранить причины появления зарплат "в конвертах".

В Украине снизят налог на зарплату, чтобы все работали официально

О готовящемся в Украине снижении налога на заработную плату рассказал народный депутат, член фракции "Слуга народа" в Парламенте, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, в Украине должна быть снижена налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Правда, финансист пока не может точно утверждать, когда именно это произойдет.

"Я не думаю, что это будет с 2022 года, а скорее с 2023 года", - отметил Гетманцев в одном из своих интервью.

В Украине снизят налог на зарплату, чтобы все работали официально

Разработкой соответствующего законопроекта занимался налоговый комитет в Верховной Раде. Сейчас документ уже направлен на рассмотрение в Министерство финансов, где должны будут найти инструменты, которые позволят компенсировать данное решения. По мнению разработчиков, снижение ставки налога на заработную плату само по себе принесет пользу, поскольку станет отличным стимулом для подачи добровольных деклараций.


Шевченко Лилия, Тудей

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