В Украине около 40% работающих не платят в Пенсионный фонд — эксперт

В Украине около 40% работающего населения не платит в Пенсионный фонд. В этом «виноваты» зарплаты в конвертах, которые негативно сказываются на выплатах нынешних пенсионеров. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева.

В Украине около 40% работающих не платят в Пенсионный фонд — эксперт
Фото: finance.today.ua

Кроме того, автор утверждает, что неофициальные зарплаты — это бомба замедленного действия и для будущих пенсионеров.

Как тенизация зарплат влияет на ситуацию

На сегодня в Украине соотношение количества плательщиков единого взноса к экономически активному населению составляет около 70%, а среди мужчин 25?50 лет — вообще почти 60%.

Количество пенсионеров не на много меньше, чем количество плательщиков ЕСВ, но денег все равно не хватает.

«Сейчас в Украине немного меньше 11 млн пенсионеров. А плательщиков ЕСВ — около 12,8 миллионов. Вторые содержат первых за счет отчисления ЕСВ. Поскольку минимальный ЕСВ у нас 1320 гривен, или 22% от минимальной заработной платы, понятно, что поддержка эта не может быть значительной», — подчеркнула эксперт.

При этом расходы на пенсии в Украине приближаются к 12% ВВП.

Пенсии — самая расходная часть бюджета

Суммы огромные, и если не учитывать затрат на возврат долгов, то пенсии — самая расходная часть бюджета страны и составляет 495, 5 млрд грн, более половины из которых — это не ЕСВ, а дополнительное финансирование из госбюджета.

Самаева прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться в будущем.

Напомним

Министр финансов Сергей Марченко недавно заявил, что украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Впрочем, позже министр объяснил свое заявление и подчеркнул, что его слова были искажены.

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