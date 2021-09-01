Граждане Сальвадора протестуют против введения биткоина

Сотни протестующих вышли на улицу в Сальвадоре, чтобы продемонстрировать несогласие с решением президента страны Наиба Букеле сделать биткоин официальным платежным средством, передает Benzinga.

Фото: theguardian.com

7 сентября в действие вступает противоречивый Закон о биткоинах, согласно которому все экономические агенты должны принимать биткоин наравне с долларом США — другой официальной валютой Сальвадора.

Букеле считает, что этот закон пойдет на пользу населению и сэкономит около $400 млн на комиссии при переводах из-за рубежа. Кроме того, он сделает финансовые транзакции мгновенными и безопасными.

Почему граждане против криптовалюты

Сотни протестующих, среди них рабочие, ветераны и пенсионеры, прошли маршем через Сан-Сальвадор.

Они обеспокоены, что по новому закону они будут получать свои пенсии и социальные выплаты в криптовалюте, а не в долларах США . Также существуют опасения, что население не понимает технологию, стоящую за криптовалютой.

«Мы знаем, что этот „коин“ скачет в цене. Его стоимость меняется каждую секунду и мы это никак не контролируем», — сказал Reuters Стэнли Квинтерос, член профсоюза работников Верховного суда.

Протестующие также опасаются, что внедрение биткоина будет способствовать коррупции.

Однако стоит отметить, что закон не обязывает всех граждан осуществлять все свои операции в криптовалюте.

Контекст

Власти Сальвадора объявили, что 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах.

Опрос, проведенный компанией Disruptiva, показал, что более 54% граждан Сальвадора оценили планы президента по внедрению биткоину в стране как «совершенно неправильные». 46% ответили, что «ничего не знают» о биткоине.

До этого, Букеле написал в твиттер , что Компания LaGeo начнет майнинг криптовалюты на государственном уровне за счет «дешевой, 100% чистой и возобновляемой энергии вулканов»