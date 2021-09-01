Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — Данилишин

В Украине увеличился спрос населения на покупку валюты. В конце августа он вырос в 4 раза, по сравнению с началом месяца. Об этом пишет глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — Данилишин
Фото: moneytimes

С начала месяца чистая покупка иностранной валюты физическими лицами составила $250 млн в эквиваленте.

По мнению Данилишина, эта тенденция может привести к невозможности рынка удовлетворить спрос, поэтому стоимость валюты в гривне может возрастать.

Закрепление такой тенденции ограничивать возможности данного сегмента в поддержании баланса спроса и предложения на валютном рынке, — считает Данилишин.

Стали больше покупать валюту

По состоянию на 12 августа показатель чистой покупки валюты составил $45 млн в эквиваленте. То есть тенденция к покупке валюты физлицами растет: за последние 2 недели украинцы купили в 4 раза больше валюты, чем в начале месяца.

В годовом измерении продажа преобладает

Впрочем, в годовом измерении со стороны физических лиц продаже существенно преобладает над покупкой. Чистая продажа населением с начала года составляет $ 1,8 млрд в эквиваленте ($1,3 млрд в наличной форме и $0,5 млрд в безналичной).

Предыстория

В июле 2021 г. года физические лица продали более $2 млрд в эквиваленте наличными. Это был самый большой месячный объем операций по продаже иностранной валюты физическими лицами за всю историю наблюдений с 2012 года.

На прошлой неделе Нацбанк впервые за 2 месяца продал валюту на межбанке. Продажа составила $20,5 млн в эквиваленте.

31 августа к открытию межбанка доллар прибавил в покупке и в продаже 1 копейку, евро подорожал в покупке на 8 копеек, а в продаже на 9 копеек.

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