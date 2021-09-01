Инвестор заявил об угрозе обесценивания денег в следующем году. Советует покупать золото

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции covid-19. Об этом предсказал в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус, пишет РБК.

Инвестор заявил об угрозе обесценивания денег в следующем году. Советует покупать золото
Фото: investing

Обесценивание

По его словам, чтобы справиться с кризисом, центральные банки и правительства по всему миру приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы.

Учитывая «невероятное количество напечатанных денег», в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Мобиус, инвесторам следует вложить в «физическое золото», то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.

«Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото», — считает Мобиус.

Золотая история

В прошлом году стоимость золота выросла до рекорда, так как пандемия коронавируса вызвала рост спроса на защитные активы. В июле прошлого года стоимость драгоценного металла превышала $2 тыс. за унцию.

Однако с тех пор как в мире появились вакцины, а экономика некоторых стран показала более сильное, чем ожидалось, восстановление, цены отошли от максимумов.

Динамика цен

В понедельник, 30 августа, золото торговалось по $1815 за унцию.

В пятницу, 27 августа, фьючерсы на золото подорожали на 1,4%, до $1819,5 за унцию на бирже Comex, а спотовая цена на золото выросла на 1,5%, до $1818,37 за унцию, после того как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что поддерживает снижение темпов покупки облигаций в этом году, однако не обозначил сроки повышения ставки.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по словам руководителя департамента по корпоративному анализу группы ICU Александра Мартыненко вполне вероятен сценарий, при котором к концу года золото еще потеряет в цене. Если инвестор не ожидает шоков в мировой экономике, то соотношение доходности и рисков сейчас говорит не в пользу покупки золота.

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