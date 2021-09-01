Каждый десятый житель США инвестирует в криптовалюту — опрос
Каждый десятый американец (11%) инвестирует в криптовалюту. Более половины (65%) из них начали это делать за последний год. Об этом сообщает сайт CryptoGlobe .
Мотивация американцев
- 60% опрошенных это долгосрочные инвесторы. Их привлекает потенциал высокого роста активов.
- 44% — краткосрочные инвесторы. Их привлекает, что на криптовалюте можно заработать в небольшие сроки.
- 33% респондентов ответили, что инвестируют из-за простоты осуществления торгов.
- 26% респондентов инвестируют через азарт.
Прогнозы американских инвесторов
Менее половины (44%) не знают, что будет с биткоином в 2021 году.
- 21% думают, что цена будет расти;
- 14% думают, что она останется на нынешнем уровне;
- 14% говорят, что цена будет снижаться.
Новые и старые инвесторы
Также исследование показало, что новые инвесторы более оптимистично относятся к криптовалюте, чем те, кто начал инвестировать до 2019 года.
Треть (36%) новых инвесторов считают, что цена биткоина будет выше, чем сейчас, по сравнению с 20% других инвесторов.
Опрос также охватывал демографические показатели инвестирования в криптовалюту. Как выяснилось, мужчины вдвое чаще, чем женщины, инвестируют в криптоактивы.
Старшие инвесторы чаще склоняются к тому, что криптоактивы имеют высокий риск.
Напомним, что 30 августа биткоин упал в цене, на момент написания новости его стоимость составляет $ 47?829. А 29 августа, самая популярная криптовалюта продавалась за $ 48904.