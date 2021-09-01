Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money

Concorde Capital (Украина), Magnus Capital (США) и 7 O’Clock Capital (Китай) стали инвесторами в украинский стартап Weld Money, который позволяет расплачиваться криптовалюта как традиционной банковской картой. Об этом пишет dev.ua.

Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money
Фото: biz.nv.ua

Что известно о проекте

Идея проекта заключается в том, чтобы владельцы криптовалют могли рассчитываться карточкой Weld Money за любую покупку или услугу.

Алгоритм активации карты состоит из трех шагов:

  • Заполнить форму на сайте и получить виртуальную карту.
  • Подсоединить к этой карты через API с помощью приложения Weld Money любую биржу, на которой находится криптовалюта.
  • Добавить карты в Apple / Google Pay.

После этого можно оплачивать любые онлайн или оффлайн покупки картой Weld Money как обычной банковской картой, а потраченная сумма будет списываться в эквиваленте с биржи.

Планируется, что карта Weld Money начнет работать уже в октябре текущего года в Украине, а до конца года в Европе и странах СНГ.

Соучредитель проекта Weld Money Алексей Бобок сообщил, что сейчас страны СНГ являются одними из лидеров по количеству владельцев криптовалюты, а также уровню ее массового использования.

«Платежное решение Weldрешает текущую рыночную потребность пользователей. Мы рассчитываем получить значительную часть рынка платежей стран СНГ», — прокомментировал сделку представитель Magnus Capital Джонатан Путс.

В свою очередь генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа отметил, что в последние годы компания помимо традиционного инвестиционного-банковского бизнеса развивается как фонд прямых инвестиций и смотрит на различные перспективные направления, в том числе и на рынок криптовалют.

Справка

Magnus Capital — фонд цифровых активов, основанный в 2018 году с целью обеспечения поддержки и роста всей отрасли. Компания инвестировала и помогла вырастить таких гигантов, как DaoMaker, FalconSwap, Trustswap, Origin Protocol, а также ряд других проектов

7 O’Clock Capital — венчурный фонд криптоактивов, ориентированный на DeFi. Благодаря финансированию и предоставлению стартовой площадки для проектов DeFi на ранней стадии, 7 O’Clock Capital ускоряет внедрение DeFi и способствует развитию экосистемы DeFi в мире.

Concorde Capital — ведущая украинская инвестиционная компания, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг, а также занимается прямыми инвестициями в такие сферы, как медицина, рынок стройматериалов, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых и IT.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин: Средства от МВФ поступили на счет УкраиныМинфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины
Держателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировкамиДержателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировками
Крупнейший пенсионный фонд Швеции выходит из акций из-за инфляцииКрупнейший пенсионный фонд Швеции выходит из акций из-за инфляции
Минфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населенияМинфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населения
В 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиардаВ 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис PortmoneАМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone
В "GlobalMoney" призывают общественные организации и СМИ не участвовать в атаках, организованных недобросовестными конкурентамиВ "GlobalMoney" призывают общественные организации и СМИ не участвовать в атаках, организованных недобросовестными конкурентами
Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынокЕвробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок
Украинский стартап Gios привлек $400 000 инвестицийУкраинский стартап Gios привлек $400 000 инвестиций
Украинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогомУкраинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогом
АМКУ разрешил Dragon Capital купить завод минеральных вод в ТрускавцеАМКУ разрешил Dragon Capital купить завод минеральных вод в Трускавце
GlobalMoney призывает СМИ не распространять фейкиGlobalMoney призывает СМИ не распространять фейки
Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысячУкраинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч
Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%
Украинский стартап привлек $1 миллион на разработку умных насадок на костылиУкраинский стартап привлек $1 миллион на разработку умных насадок на костыли
Последние новости
Подгружаем последние новости