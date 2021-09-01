Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money

Concorde Capital (Украина), Magnus Capital (США) и 7 O’Clock Capital (Китай) стали инвесторами в украинский стартап Weld Money, который позволяет расплачиваться криптовалюта как традиционной банковской картой. Об этом пишет dev.ua.

Фото: biz.nv.ua

Что известно о проекте

Идея проекта заключается в том, чтобы владельцы криптовалют могли рассчитываться карточкой Weld Money за любую покупку или услугу.

Алгоритм активации карты состоит из трех шагов:

Заполнить форму на сайте и получить виртуальную карту.

Подсоединить к этой карты через API с помощью приложения Weld Money любую биржу, на которой находится криптовалюта.

Добавить карты в Apple / Google Pay.

После этого можно оплачивать любые онлайн или оффлайн покупки картой Weld Money как обычной банковской картой, а потраченная сумма будет списываться в эквиваленте с биржи.

Планируется, что карта Weld Money начнет работать уже в октябре текущего года в Украине, а до конца года в Европе и странах СНГ .

Соучредитель проекта Weld Money Алексей Бобок сообщил, что сейчас страны СНГ являются одними из лидеров по количеству владельцев криптовалюты, а также уровню ее массового использования.

«Платежное решение Weldрешает текущую рыночную потребность пользователей. Мы рассчитываем получить значительную часть рынка платежей стран СНГ », — прокомментировал сделку представитель Magnus Capital Джонатан Путс.

В свою очередь генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа отметил, что в последние годы компания помимо традиционного инвестиционного-банковского бизнеса развивается как фонд прямых инвестиций и смотрит на различные перспективные направления, в том числе и на рынок криптовалют.

Справка

Magnus Capital — фонд цифровых активов, основанный в 2018 году с целью обеспечения поддержки и роста всей отрасли. Компания инвестировала и помогла вырастить таких гигантов, как DaoMaker, FalconSwap, Trustswap, Origin Protocol, а также ряд других проектов

7 O’Clock Capital — венчурный фонд криптоактивов, ориентированный на DeFi. Благодаря финансированию и предоставлению стартовой площадки для проектов DeFi на ранней стадии, 7 O’Clock Capital ускоряет внедрение DeFi и способствует развитию экосистемы DeFi в мире.

Concorde Capital — ведущая украинская инвестиционная компания, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг, а также занимается прямыми инвестициями в такие сферы, как медицина, рынок стройматериалов, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых и IT.