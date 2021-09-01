НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)

Сумма внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств, выросла на 40% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Из Украины больше всего переводили средств в РоSSию, Грузию и Турцию. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сколько отправлено переводов

За первое полугодие 2021 года с использованием систем перевода средств в пределах Украины было осуществлено 388,580 млн переводов на общую сумму 166 млрд грн или $5?976 млн в эквиваленте (за первое полугодие 2020 — на сумму 118 млрд грн или $4?551 млн в эквиваленте). Больше всего средств традиционно следовало в Киев .

Средняя сумма перевода в пределах Украины в первом полугодии этого года составила 427 гривен (в прошлом году — 360 гривен).

Почти все переводы в пределах Украины осуществлялись через системы перевода средств, созданные резидентами (99,98%).

Что касается трансграничных переводов, здесь лидерство держат системы перевода средств, созданные нерезидентами. Через них осуществлено 88,68% переводов в Украину и 97,1% — из Украины.

В частности, за первое полугодие 2021 через системы перевода средств было отправлено:

в Украину — 3,68 млн переводов на сумму $1?470 млн в эквиваленте. Это почти на четверть (23,8%) больше по сумме, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя сумма одного перевода в Украину также выросла — с $374 до $400 (на 6,9%);

из Украины — 0,53 млн переводов на сумму $ 290 млн в эквиваленте, рост — на 36,8%. На 18,2% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: $ 546 по сравнению с $ 462 в первом полугодии 2020 года.

Куда и откуда идут средства

Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств из США , Израиля, Италии.

Из Украины больше всего переводили средств в РоSSию, Грузию и Турцию.

В региональном разрезе больше всего средств:

из-за границы следовало в Киев , Днепропетровскую и Львовскую области;

?? за границу отправляли из Киева , Днепропетровской и Одесской областей.

Всего, по предварительным оценкам Национального банка Украины, за первое полугодие 2021 объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил:

в Украину из-за границы — $6,205 млн в эквиваленте (из них через системы перевода средств поступила почти 24%);

из Украины за границу — $482 млн в эквиваленте (из них через системы перевода средств отправлено примерно 60%).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк ожидает рост денежных переводов трудовых мигрантов в 2021 году до $13,3 млрд.

Объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае составил $5,1 млрд, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.