В Украине с 1 сентября начинается налоговая амнистия: как подать декларацию

В Украине начинается однократное добровольное декларирование активов, которые были скрыты он налоговиков. Своеобразная амнистия начинается 1 сентября и продлится один год. Минфин обнародовал подробную инструкцию по подаче декларации.

В Украине с 1 сентября начинается налоговая амнистия: как подать декларацию
Фото bitdegree.org

Речь идет об активах в Украине и те, что расположены за ее пределами, с которых не были уплачены налоги и сборы вообще или частично.

Декларирование будет происходить путем подачи одноразовой (специальной) добровольного декларации в Государственную налоговую службу Украины через Электронный кабинет в разделе «Одноразовая (специальная) добровольная декларация».

На это государство дает один год — декларирование закончится 1 сентября 2022.

Кто может декларировать

  • физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица;
  • физические лица — нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые были плательщиками налогов.

Кто не может декларировать

  • малолетние и несовершеннолетние лица;
  • недееспособные или лица, дееспособность которых ограничена;
  • лица, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.

Объекты декларирования

Недвижимость

  • земельные участки;
  • объекты жилой недвижимости;
  • объекты нежилой недвижимости.

Движимое имущество

  • транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы;
  • другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и т. п.).

Валютные ценности

  • банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах;
  • национальная валюта (гривна)
  • иностранная валюта, кроме средств в наличной форме;
  • денежные требования (в том числе депозит (вклад), средства, одолженные третьим лицам по договору займа), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта в другого физического лица.

Другие объекты

  • доли (паи) в имуществе юридических лиц или в организациях без статуса юридического лица;
  • другие корпоративные права;
  • имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги, финансовые инструменты;
  • права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, связанные с правом собственности на ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц.

Что нельзя декларировать

Активы физического лица, нажитые криминальным путем.

Кроме уголовных преступлений связанных с:

  • уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • нарушениями в сфере валютного законодательства;
  • нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции.

Активы физического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство по таким активам по признакам уголовных преступлений.

Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольного декларации находятся в наличной форме.

Активы декларанта, учитываемых на счетах финансовых учреждений и расположенные на территории страны, признанной государством-агрессором по закону или имеют источники происхождения из такой страны.

Ставки сбора

  • Общая ставка — 5%
  • Зарубежные активы — 9%
  • Активы в виде ОВГЗ — 2,5%

В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% соответственно с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

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