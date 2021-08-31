В Украине с 1 сентября начинается налоговая амнистия: как подать декларацию
В Украине начинается однократное добровольное декларирование активов, которые были скрыты он налоговиков. Своеобразная амнистия начинается 1 сентября и продлится один год. Минфин обнародовал подробную инструкцию по подаче декларации.
Речь идет об активах в Украине и те, что расположены за ее пределами, с которых не были уплачены налоги и сборы вообще или частично.
Декларирование будет происходить путем подачи одноразовой (специальной) добровольного декларации в Государственную налоговую службу Украины через Электронный кабинет в разделе «Одноразовая (специальная) добровольная декларация».
На это государство дает один год — декларирование закончится 1 сентября 2022.
Кто может декларировать
- физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица;
- физические лица — нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые были плательщиками налогов.
Кто не может декларировать
- малолетние и несовершеннолетние лица;
- недееспособные или лица, дееспособность которых ограничена;
- лица, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.
Объекты декларирования
Недвижимость
- земельные участки;
- объекты жилой недвижимости;
- объекты нежилой недвижимости.
Движимое имущество
- транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы;
- другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия
и т. п.).
Валютные ценности
- банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах;
- национальная валюта (гривна)
- иностранная валюта, кроме средств в наличной форме;
- денежные требования (в том числе депозит (вклад), средства, одолженные третьим лицам по договору займа), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта в другого физического лица.
Другие объекты
- доли (паи) в имуществе юридических лиц или в организациях без статуса юридического лица;
- другие корпоративные права;
- имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
- ценные бумаги, финансовые инструменты;
- права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, связанные с правом собственности на ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц.
Что нельзя декларировать
Активы физического лица, нажитые криминальным путем.
Кроме уголовных преступлений связанных с:
- уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
- нарушениями в сфере валютного законодательства;
- нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции.
Активы физического лица, принадлежащих декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство по таким активам по признакам уголовных преступлений.
Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольного декларации находятся в наличной форме.
Активы декларанта, учитываемых на счетах финансовых учреждений и расположенные на территории страны, признанной государством-агрессором по закону или имеют источники происхождения из такой страны.
Ставки сбора
- Общая ставка — 5%
- Зарубежные активы — 9%
- Активы в виде ОВГЗ — 2,5%
В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% соответственно с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.