Криптовалюты — пузырь. Инвестор-миллиардер назвал крипту «ограниченным запасом ничего»

Инвестор Джон Полсон, чье состояние Forbes оценивает в $3,5 млрд, в интервью Bloomberg назвал криптовалюту «пузырем». Об этом пишет РБК.

Криптовалюты — пузырь. Инвестор-миллиардер назвал крипту «ограниченным запасом ничего»
Фото: biz.censor.net

Криптовалюты — это пузырь

Рынок цифровых активов «в конечном итоге окажется бесполезным», считает он. Полсон рекомендовал инвесторам не вкладывать средства в криптовалюту.

«Криптовалюты — это пузырь. Я бы охарактеризовал их как ограниченный запас ничего. Если спрос будет больше, чем ограниченное предложение, цена будет расти. Но, если спрос упадет — упадет и цена. Ни одна из криптовалют не имеет внутренней ценности», — пояснил Полсон.

Джон Полсон — лучший частный управляющий активами 2007 года по версии журнала Alpha. По итогам года фонду Полсона удалось заработать $3,7 млрд, несмотря на ипотечный кризис и обвал американского рынка.

Предыстория

В январе главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт называл биткоин «худшим из пузырей». По мнению Хартнетта, стремительный рост главной криптовалюты — это следствие спекулятивной мании. Хартнетт сравнил динамику цены биткоина с прошлыми рыночными пузырями. Например, с событиями на рынке золота в конце 1970-х, когда драгметалл подорожал на 400%.

В начале января Дэвид Розенберг, президент Rosenberg Research и бывший ведущий экономист инвестиционного банка Merrill Lynch, предупредил, что на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь».

Коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.

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