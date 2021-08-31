В Афганистане ввели лимит на снятие наличных. Не более $200 в неделю

Центральный банк Афганистана ограничил снятие денег с банковских счетов. Сейчас клиентам позволили обналичивать до $200 в неделю. Об этом информирует издание Khaama Press.

Фото: Khaama Press

Что известно о решении

Это временное решение, которое регулятор принял после захвата власти талибами и возникновения финансовых трудностей в стране. Когда снимут такой лимит пока не сообщается.

В то же время центробанк Афганистана приказал частным банкам возобновить работу и позволил онлайн переводы.

Предыстория

Напомним, что после захвата столицы Афганистана «Талибаном» 16 августа, в стране прекратили банковское обслуживание.

Исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну, как и президент страны Ашраф Гани.

Банковская система Афганистана находится в состоянии коллапса, и у людей заканчиваются деньги.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк остановил программу помощи Афганистану после захвата власти талибами. Выплаты на финансирование проектов пока не выделяются.