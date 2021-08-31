PayPal может запустить платформу для торговли акциями

Стало известно, что крупнейшая дебетовая платёжная система PayPal рассматривает возможность запуска платформы для торговли акциями. Об этом пишет CNBC со ссылкой на собственные осведомлённые источники, пожелавшие сохранить конфиденциальность.

PayPal может запустить платформу для торговли акциями

Изображение: Justin Sullivan / Getty Images

Один из источников сообщил, что PayPal наняла ветерана брокерской индустрии Рича Хагена (Rich Hagen), который после ухода из Ally Invest возглавил новое подразделение, получившее название Invest at PayPal. Согласно имеющимся данным, Хаген был одним из соучредителей компании TradeKing, которая предоставляла брокерские услуги в интернете и в конечном счёте была куплена Ally Invest.

В его нынешней должностной инструкции упоминается работа по «изучению возможностей» в сфере потребительских инвестиций. Сам же Рич Хаген вместо комментария по данному вопросу сослался на слова генерального директора PayPal Дэна Шульмана (Dan Schulman), которые ещё в начале года рассуждал о долгосрочных перспективах компании, упоминая возможность запуска новых финансовых услуг, в том числе связанных с инвестированием.

Согласно имеющимся данным, для реализации данного проекта PayPal приобретёт брокерскую компанию или станет партнёрам предприятия, предоставляющего такие услуги. По данным источника, PayPal уже провела переговоры с потенциальными отраслевыми партнёрами, но какие-то конкретные компании не называются.

Отмечается, что, несмотря на намерения компании, новый сервис по торговле акциями вряд ли удастся запустить до конца года. На фоне новости о возможном запуске брокерской платформы акции PayPal выросли на 3 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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