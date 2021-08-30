Эксперты назвали валюту, которой не страшен кризис

Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Эксперты назвали валюту, которой не страшен кризис
Фото: bitnovosti.com

Статус франка

Специалист объяснил, что Швейцария как крупнейший в мире переработчик золота и финансовая столица Европы приобрела репутацию одной из самых надежных финансово-экономических систем в мире.

«Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — добавил он. Поэтому финансист назвал франк валютой, устойчивой к кризису.

«Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты», — заявил аналитик.

Аналитик напомнил, что в 2020 году, когда все рынки пострадали из-за пандемии коронавируса, швейцарский франк резко вырос и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.

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