Венгрия согласовала с РоSSией 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины

Большая часть газа пойдет "Турецким потоком".

Венгрия согласовала с Россией 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины
Сіярто (злів) та Міллер
Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Правительство Венгрии согласовало с "Газпромом" новый 15-летний контракт на поставку газа. Он предусматривает, что страна будет получать ежегодно по 4,5 млрд кубометров газа: 3,5 млрд кубометров - через Сербию "Турецким потоком" и его сухопутными ответвлениями, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто по итогам визита в РоSSию, пишет Reuters.

Новый долгосрочный контракт вступит в силу с 1 октября 2021 года.

"Мы договорились также о цене, которая намного выгоднее той, которую мы платили по соглашению, подписанному Венгрией 1995 года, которое сейчас заканчивается", - сказал он.

Контракт планируют подписать в конце сентября.

Сейчас поставки роSSийского газа в Венгрию в основном идут со стороны Украины (пункт Берегово). В 2020 году Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м роSSийского газа.

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