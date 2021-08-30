18 августа международная платежная система Visa купила NFT-токен за $150 тысяч. Приобретенный NFT-токен — это изображение женского персонажа с ирокезом, большими зелеными глазами и ярко-красной помадой, сообщает Forbes.

Компания заплатила за пиксельное произведение искусства под названием CryptoPunk 7610 криптовалютой Ethereum (49,5 единицы). Сделку помог осуществить недавно получивший лицензию банк Anchorage.

«Мы считаем, что NFT сыграют по-настоящему важную роль для будущего розничной торговли и соцсетей, развлечений и коммерции. Поэтому мы хотели понять на собственном опыте, что нужно для того, чтобы приобретать, хранить и использовать NFT-токены. Мы сотрудничали с Anchorage, чтобы получить необходимые знания и научиться помогать нашим клиентам ориентироваться в этой сфере», — объяснил Ки Шеффилд, руководитель криптовалютного подразделения в Visa.

Личность продавца не раскрывается. Сделка была проведена с помощью смарт-контракта на основе Ethereum и децентрализованного программного обеспечения на блокчейне.

Что такое NFT

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.