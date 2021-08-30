Visa купила NFT-токен за $150 тысяч

18 августа международная платежная система Visa купила NFT-токен за $150 тысяч. Приобретенный NFT-токен — это изображение женского персонажа с ирокезом, большими зелеными глазами и ярко-красной помадой, сообщает Forbes.

Visa купила NFT-токен за $150 тысяч

Компания заплатила за пиксельное произведение искусства под названием CryptoPunk 7610 криптовалютой Ethereum (49,5 единицы). Сделку помог осуществить недавно получивший лицензию банк Anchorage.

«Мы считаем, что NFT сыграют по-настоящему важную роль для будущего розничной торговли и соцсетей, развлечений и коммерции. Поэтому мы хотели понять на собственном опыте, что нужно для того, чтобы приобретать, хранить и использовать NFT-токены. Мы сотрудничали с Anchorage, чтобы получить необходимые знания и научиться помогать нашим клиентам ориентироваться в этой сфере», — объяснил Ки Шеффилд, руководитель криптовалютного подразделения в Visa.

Личность продавца не раскрывается. Сделка была проведена с помощью смарт-контракта на основе Ethereum и децентрализованного программного обеспечения на блокчейне.

Что такое NFT

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.

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