НБУ в первом полугодии получил 12 млрд гривен ущерба

Отчисления в бюджет резко сократятся.

НБУ в первом полугодии получил 12 млрд гривен ущерба
Фото: пресслужба НБУ

Национальный банк в первом полугодии получил убыток и предупредил, что готов будет перечислить в государственный бюджет в 2022 году лишь 13,6 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Для сравнения, в 2021 году в бюджет было перечислено 24,4 млрд гривен, хотя в законе было прописано 33 млрд гривен, а в 2020 году - почти 43 млрд гривен.

Причиной этого уменьшения ожидаемых отчислений в бюджет стал отрицательный финансовый результат по итогам первой половины 2021 года.

"Результат деятельности Национального банка за первое полугодие 2021 года без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет почти 20 млрд грн чистого дохода, что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основной составляющей этого результата есть чистые процентные доходы в размере более 21 млрд грн. В то же время укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат Национального банка за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка", - говорится в сообщении Нацбанка.

Окончательный объем части прибыли к распределению Национального банка, подлежащей перечислению в держюджет-2022, будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2021 году и будет определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годовой финансовой отчетности Национального банка за 2021 год.

Напомним, что в последнее время НБУ был существенным донором государственного бюджета, ежегодно перечисляя государству десятки миллиардов гривен.

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