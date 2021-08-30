В Гондурасе появился первый криптовалютный банкомат

На этой неделе в Гондурасе открылся первый банкомат для обмена криптовалюты, поскольку сторонники биткоинов стремятся стимулировать спрос на виртуальные активы после того, как соседний Сальвадор стал первой страной, которая установила биткойн в качестве законного платежного средства на своей территории. Об этом пишет Profinance.

Фото: profinance

Детали

Устройство у местного населения получило название «la bitcoinera». Оно позволяет пользователям приобретать биткоины и эфир, используя местную валюту лемпир.

Банкомат установлен гондурасской фирмой TGU Consulting Group в офисной башне в столице Тегусигальпа.

28-летний Хуан Майен, исполнительный директор TGU, возглавил работу по доставке банкоматов в Гондурас в надежде рассказать людям о виртуальных активах на основе личного опыта.

По его словам, до сих пор не существовало автоматического способа покупки криптовалюты.

«Вы должны были сделать это в одноранговой сети, найти кого-то, кто… был бы готов сделать это, встретиться лично и принести X суммы наличных, что очень неудобно и опасно, учитывая окружающую среду в Гондурасе», — сказал он.

В пятницу монета эфира торговалась по $ 3, а биткоин стоил 48?140 долларов США . Если услуга станет популярной, будет установлено больше устройств.

Как купить криптовалюту

Чтобы совершить покупку, пользователи должны отсканировать официальное удостоверение личности и ввести личные данные, например, номер телефона.

По словам Майена, многим разработчикам программного обеспечения в Гондурасе уже платят в криптовалютах, добавив, что это также будет более дешевым вариантом отправки денежных переводов.

Предыстория

Как писал «Минфин», в начале июня парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством. Биткоин станет платежным средством наравне с долларом, а все предприятия обязаны принимать криптовалюту для оплаты товаров или услуг.