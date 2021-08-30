Биткоин упал в цене. Какой курс популярной криптовалюты 30 августа

Курс биткоина 30 августа упал почти на $1 тыс. Вместе с ним вниз пошли и некоторые другие токены.

Фото: digitalmarketnews.com

В воскресенье, 29 августа, самая популярная криптовалюта продавалась за $ 48. В понедельник цена начала снижаться. На момент написания новости курс биткоина составляет $ 48?004,00.

Курсы криптовалюты 30 августа

Bitcoin — 48 004,00 (-1,06778%)

Ethereum ETH — 3185 (-0,505546%)

Cardano ADA — 2,82 (-0,900664%)

Dogecoin DOGE — 0,28 (-0,43885%)

Курсы криптовалюты / Скриншот

Аналитики прогнозируют безумный рост биткоина

Ранее на сайте Минфин сообщалось, что генеральный директор Blockstream Адам Бек спрогнозировал, что уже в этом году биткоин подорожает до $ 100 тыс. По словам Бека, в долгосрочной перспективе цена главной криптовалюты может достичь $ 500 тыс.

Также криптоаналитик Ларк Дэвис спрогнозировал рост биткоина на 300% до конца года.