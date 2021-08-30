Набсовет Окси Банка уволил главу правления

Наблюдательный совет АО «Окси Банк» уволил Арсена Романюка с должности председателя правления банка с 31 августа. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: okcibank.com.ua

Соответствующее решение об увольнении (прекращении полномочий) по соглашению сторон принято наблюдательным советом 26 августа.

Предыстория

Романюк был переназначен на должность главы Окси Банка с 7 февраля 2021 года. На эту должность вместо него пока никого не назначили.

Исполняющим обязанности председателя правления с 1 сентября до даты вступления в должность председателя правления, согласованного Национальным банком, назначен первый заместитель председателя Окси Банка Алексей Столяров.