Инвесторы стали больше интересоваться IPO в Азии за пределами Китая

Технологические компании Индии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии привлекли на IPO в 2021 году почти $8 млрд — это рекордный показатель для торговых площадок региона. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы стали больше интересоваться IPO в Азии за пределами Китая
Фото: investingnotes.trade

Что способствует

Повышению интереса мировых инвесторов способствовало замедление деловой активности в Китае на фоне давления властей страны на технологический сектор.

По словам собеседника Bloomberg, риск вложения капитала в китайские компании значительно вырос, поэтому некоторые инвесторы, которые ранее интересовались преимущественно китайскими сделками, теперь участвуют в IPO технологических компаний по всему региону.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что регуляторы КНР планируют ввести новые правила, которые запретят китайским компаниям, работающим с большим объемом конфиденциальных данных пользователей, проводить IPO в США.

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