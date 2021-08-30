Инвесторы стали больше интересоваться IPO в Азии за пределами Китая
Технологические компании Индии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии привлекли на IPO в 2021 году почти $8 млрд — это рекордный показатель для торговых площадок региона. Об этом
Что способствует
Повышению интереса мировых инвесторов способствовало замедление деловой активности в Китае на фоне давления властей страны на технологический сектор.
По словам собеседника Bloomberg, риск вложения капитала в китайские компании значительно вырос, поэтому некоторые инвесторы, которые ранее интересовались преимущественно китайскими сделками, теперь участвуют в IPO технологических компаний по всему региону.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что регуляторы КНР планируют ввести новые правила, которые запретят китайским компаниям, работающим с большим объемом конфиденциальных данных пользователей, проводить IPO в США.