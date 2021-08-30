Проминвестбанк прекратит обслуживание платежных карт Visa c 1 сентября

C 1 сентября 2021 года Проминвестбанк прекращает обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa. Об этом говорится в сообщении банка.

Проминвестбанк прекратит обслуживание платежных карт Visa c 1 сентября
Фото: rbc.ua

Что известно

«С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa, эмитированных ПАО «Проминвестбанк» в рамках карточных продуктов ПАО «Проминвестбанк», — сказано в сообщении.

Текущие счета, открытые в Проминвестбанке, будут и в дальнейшем обслуживаться на условиях заключенного договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт Visa.

Предыстория

Ранее СМИ сообщали, что Национальный Банк Украины отнес Проминвестбанк в категории проблемных из-за несоблюдения банком нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 01.04.2021.

В конце ноября 2019 года Проминвестбанк объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей.

Проминвестбанк с 10 декабря приостановил дистанционное обслуживание клиентов-физических лиц с помощью интернет-банкинга.

29 октября стало известно, что Проминвестбанк прекращает обслуживать держателей карт MasterCard и постепенно прекращает работу с физлицами.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало роSSийскому Внешэкономбанку (ВЭБ).

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка, который принадлежал роSSийскому ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

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