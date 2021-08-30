Китай будет бороться со «злонамеренной клеветой» на свой финансовый рынок

Китай начал двухмесячную кампанию против коммерческих платформ и социальных сетей, публикующих связанную с финансами информацию, способную навредить экономике, пишет Bloomberg.

Китайский регулятор в сфере кибербезопасности (CAC) заявил 27 августа, что эта инициатива направлена на исправление таких нарушений как «злонамеренная клевета на китайские финансовые рынки» или «неверная интерпретация внутренней политики и экономических данных».

Те, кто перепечатывает отчеты иностранных СМИ или комментарии, неверно интерпретирующие внутреннюю финансовую ситуацию, «не становясь ни на чью сторону и не вынося суждений» также подпадают под инициативу, уточнил CAC.

Эти действия направлены на формирование «благоприятной» интернет-среды и общественного мнения, которые помогут китайскому обществу и экономике достичь «устойчивого и здорового развития», утверждается в заявлении.

Что ждет интернет компании

Коммерческие сайты и платформы будут вынуждены удалить посты, содержащие финансовую информацию и заблокировать нарушающие правила аккаунты.

Надзор за соблюдением законодательства будут осуществлять, помимо CAC, министерство финансов, центральный банк и регуляторы ценных бумаг, банкинга и страхования.

Технологические компании и операторы социальных медиа, в том числе Tencent Holdings Ltd., агрегатор новостей ByteDance Ltd. Toutiao и Douyin, китайский аналог TikTok, уже пообещали соблюдать новые правила и регулировать материалы, касающиеся финансовой информации.