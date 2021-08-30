Лукашенко предложил рабочим «Беларуськалия» майнить криптовалюты

Президент Беларуси Александр Лукашенко рекомендовал сотрудникам государственного предприятия «Беларуськалий» использовать дешевое электричество для добычи криптовалют. Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко предложил рабочим «Беларуськалия» майнить криптовалюты
Фото: cointelegraph.com

В ходе встречи с рабочими Лукашенко отметил, что беларусы почти не востребованы за рубежом и им следует оставаться на своей земле и искать дополнительные источники дохода.

«Ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. В конце концов криптовалюту начинайте майнить, или как это называется. Электричества хватает в стране», — заявил Лукашенко.

В качестве помещений для нужд майнеров президент предложил использовать освободившиеся производственные площадки в городе Петриков.

Напомним

28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоговые льготы на криптовалютные операции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин: Средства от МВФ поступили на счет УкраиныМинфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины
Держателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировкамиДержателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировками
Минфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населенияМинфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населения
В 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиардаВ 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиарда
Binance ввела обязательную верификацию пользователейBinance ввела обязательную верификацию пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
Курс криптовалюты Monero вырос на 32% после обновления блокчейнаКурс криптовалюты Monero вырос на 32% после обновления блокчейна
Акции связанных с биткоином компаний выросли после взлета криптовалютыАкции связанных с биткоином компаний выросли после взлета криптовалюты
В США арестовали сооснователя криптовалюты MoneroВ США арестовали сооснователя криптовалюты Monero
В США предложили ввести льготы для переработчиков отходов стального производстваВ США предложили ввести льготы для переработчиков отходов стального производства
Как в Украине будут регулировать криптовалюты — МинцифрыКак в Украине будут регулировать криптовалюты — Минцифры
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
Украина предложила Газпрому дополнительные транзитные мощности на августУкраина предложила Газпрому дополнительные транзитные мощности на август
Объем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоинаОбъем торгов криптовалюты в июне упал на 40% после обвала биткоина
За аренду вокзалов рынок предложил цену на 50% выше стартовой, - "Укрзализныця"За аренду вокзалов рынок предложил цену на 50% выше стартовой, - "Укрзализныця"
В Португалии криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментомВ Португалии криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментом
Последние новости
Подгружаем последние новости