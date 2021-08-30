Лукашенко предложил рабочим «Беларуськалия» майнить криптовалюты

Президент Беларуси Александр Лукашенко рекомендовал сотрудникам государственного предприятия «Беларуськалий» использовать дешевое электричество для добычи криптовалют. Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Фото: cointelegraph.com

В ходе встречи с рабочими Лукашенко отметил, что беларусы почти не востребованы за рубежом и им следует оставаться на своей земле и искать дополнительные источники дохода.

«Ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. В конце концов криптовалюту начинайте майнить, или как это называется. Электричества хватает в стране», — заявил Лукашенко.

В качестве помещений для нужд майнеров президент предложил использовать освободившиеся производственные площадки в городе Петриков.

Напомним

28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоговые льготы на криптовалютные операции.