Глава Blockstream спрогнозировал подорожание биткоина до $100 тыс.

Генеральный директор Blockstream Адам Бэк спрогнозировал, что уже в текущем году биткоин подорожает до $100 тыс. По словам Бэка, в долгосрочной перспективе цена главной криптовалюты может достигнуть $500 тыс, пишет РБК.

Во многих отношениях биткоин лучше, чем золото, считает глава Blockstream. Бэк пояснил, что его прогноз базируется на текущей цене драгоценного металла с учетом эмиссии главной криптовалюты.

23 августа цена биткоина впервые с середины мая превысила $50 тыс. После этого курс главной криптовалюты перешел к снижению. На 27 августа цифровая монета торговалась по $46,9 тыс. Капитализация биткоина составляет $885 млрд, по данным CoinGecko.

Контекст

Компания Blockstream была основана Адамом Бэком в 2014 году. Компания разрабатывает ряд продуктов и услуг для хранения и передачи биткоинов и других цифровых активов.

24 августа Blockstream сообщила о привлечении $210 млн в рамках раунда финансирования серии B. Раунд возглавили Baillie Gifford и iFinex (материнская компания Bitfinex и Tether).