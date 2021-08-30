Активы НБУ уменьшились на 3% за первое полугодие 2021

По итогам полугодия объем активов Национального банка уменьшился на 3% по сравнению с состоянием на 31 декабря 2020 года, и составляет 1?294,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Активы НБУ уменьшились на 3% за первое полугодие 2021
Фото: dw.com

Это уменьшение связано, главным образом, с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда, а также с переоценкой международных резервов в связи с укреплением курса гривны к иностранным валютам за этот период.

В то же время, объем предоставленных банкам кредитов рефинансирования увеличился за этот период на 32% — значительный рост наблюдался в части портфеля долгосрочных работающих кредитов с одновременным сокращением портфеля краткосрочных кредитов.

В части обязательств Национального банка за первые 6 месяцев 2021 значительно выросли остатки средств банков (на 49%). Зато уменьшились средства государственных и других учреждений (на 31%), сумма депозитных сертификатов (на 4%).

Общий результат

Результат деятельности Национального банка за первое полугодие 2021 без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет почти 20 млрд грн чистого дохода, что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основной составляющей этого результата чистые процентные доходы в размере более 21 млрд грн.

В то же время укрепление курса гривны к иностранным валютам и роста доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн.

Как следствие, общий консолидированный результат Национального банка за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.

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